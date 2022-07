Laut Medienberichten: Pippa Middletons drittes Baby ist da!

Freudige Nachrichten von Pippa Middleton (38)! Erst vor wenigen Wochen präsentierte die Schwester von Herzogin Kate (40) auf der Party zum 70. Thronjubiläum der Queen (96) in einem grünen Kleid ihren Babybauch. Ihr Ehemann James Matthews (46) und sie durften erst im April des vergangenen Jahres nach ihrem Sohn Arthur ihre Tochter Grace auf der Welt begrüßen. Jetzt soll Pippa bereits ihr drittes Kind geboren haben!

Wie People mit Berufung auf einen Insider berichtet, soll Pippa bereits vor einigen Wochen entbunden haben. Bei ihrem dritten Nachwuchs soll es sich erneut um ein kleines Mädchen handeln. Laut einer Quelle würde das Paar nun planen, mit ihren Kindern umzuziehen: Die fünfköpfige Familie wolle sich in dem Dorf niederlassen, in dem die Eltern von Pippa und Kate, Carole (67) und Michael Middleton (73), wohnen. Dann wären sie auch nur noch 50 Minuten von Windsor entfernt, wohin ihre Schwester, Prinz William (40) und die Kinder in diesen Sommer ziehen werden.

Pippa hatte ihre Schwangerschaft nicht bestätigt, auch ihre Sprecherin hatte sich nicht äußern wollen – die Bilder des Jubiläums waren aber eindeutig. Für die 38-Jährige ist das allerdings nichts Ungewöhnliches: Auch ihre letzte Schwangerschaft hatte ihre Mutter erst zwei Wochen vor der Geburt der kleinen Grace bestätigt.

Anzeige

Getty Images Pippa Middleton und ihr Mann James Matthews

Anzeige

Getty Images Pippa Middleton und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Pippa Middleton und James Matthews im Mai 2018 auf Schloss Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de