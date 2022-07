Rebel Wilson und Ramona Agruma planen gemeinsamen Nachwuchs!

Die beiden wollen wohl den nächsten großen Schritt wagen! Rebel Wilson (42) verkündete im vergangenen Juni, mit Ramona Agruma zusammen zu sein. Das Paar verbrachte nun einige romantische Wochen zusammen in Europa. Während ihrer Reise haben die beiden wohl auch über ihre gemeinsame Zukunft nachgedacht, denn sie wollen sich in das nächste große Abenteuer stürzen: Rebel und Ramona planen offenbar Nachwuchs!

Ein Freund des Pärchens packte nun über ihre Familienplanung gegenüber Hollywood Life aus. "Rebel und Ramona haben während ihrer Europareise über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie eine Familie gründen möchten", erklärte der Insider und betonte, dass sie das auf jeden Fall beide möchten. So sei aber vor allem die Pitch Perfect-Darstellerin bereit dafür, Nachwuchs zu bekommen, wie der Tippgeber verriet: "Rebel ist in einer Phase ihres Lebens, in der sie bereit ist, Mutter zu werden, und sie weiß, dass sie einem Kind so viel Liebe geben kann."

Die Schauspielerin hatte bereits vor Ramona mit dem Gedanken gespielt, ein Kind zu bekommen. "Rebel hat ihre Fruchtbarkeitsreise alleine begonnen, so sehr wünscht sie sich, Mutter zu werden. Aber sie ist überglücklich, dass sie eine Partnerin gefunden hat, die dasselbe will", plauderte die Quelle aus. Außerdem sei die 42-Jährige ein so fürsorglicher Mensch, dass ihr engster Kreis fest davon überzeugt sei, dass sie eine gute Mutter sein wird.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022 in Italien

Anzeige

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de