Trailer: So heiß ist Harry Styles in "Don't Worry Darling"

Harry Styles (28) flasht mal wieder seine Fans – aber dieses Mal nicht auf der Bühne! Nicht nur mit seinen emotionalen Liedern bringt der Sänger zahlreiche Herzen zum Schmelzen. Denn das einstige One Direction-Mitglied ist auch noch ein echter Hottie, mit schauspielerischem Talent. So kommt schon bald der Film "Don't Worry Darling" mit ihm raus: Und in dem Trailer sieht Harry total heiß aus!

Der zweite vielversprechende Trailer wurde erst kürzlich veröffentlicht. Die Geschichte des Psycho-Thrillers spielt in den 50ern – und natürlich sind die Charaktere auch dementsprechend gekleidet. Harry, der den Unternehmer Jack spielt, ist meist in einem eleganten, perfekt sitzenden Anzug zu sehen. Dazu passend trägt er eine voluminöse Föhnfrise – und bringt seine Fans auf Social Media damit zum Ausrasten.

"Harry, ich liebe dich" oder: "Ich wünschte, Harry würde mich so anpacken", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare auf dem offiziellen Instagram-Account des Films. Denn Harry hat ganz schön intime Szenen mit seiner Schauspielkollegin Florence Pugh (26), die seine Frau Alice in dem Blockbuster spielt.

Getty Images Der Sänger Harry Styles

Getty Images Harry Styles, Musiker

Courtesy of Warner Bros. Pictures Harry Styles und Florence Pugh in "Don't Worry Darling"

