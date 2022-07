Judi Dench gesteht: Sie verliebte sich ständig auf der Bühne

Bei Judi Dench (87) hat es am Arbeitsplatz gleich mehrfach gefunkt! Die Schauspielerin ist aus der Filmwelt kaum mehr wegzudenken. Unter anderem in den James Bond-Filmen machte sie sich einen Namen. Doch auch dem Theater war die Oscar-Preisträgerin stets treu und wurde 2010 von einem Branchenmagazin sogar zur "besten britischen Theaterschauspieler aller Zeiten“ gewählt. An ihre Zeit auf der Bühne hat sie einige gute Erinnerungen. Nun verriet Judi: Sie verliebte sich damals oft in ihre Kollegen!

Wie Daily Mail berichtet, erzählte die 87-Jährige, dass sie anfällig dafür sei, sich in ihre Theaterkollegen zu verlieben. "Ich habe in Hamlet mit John Neville gespielt. Er war wunderschön. Es war wunderschön", erinnerte sie sich bei einem Event schwärmend an ihren einstigen Bühnenpartner. Judi hat sogar eine Theorie, weshalb sie sich oftmals zu ihren Co-Stars hingezogen fühlt. "Vielleicht ist es das gemeinsame Lampenfieber, das so elektrisierend ist", mutmaßte sie.

Auch in ihren inzwischen verstorbenen Ehemann Michael Williams verliebte sich Judi auf der Bühne. Die beiden lernte sich im Rahmen einer Theaterproduktion kennen und waren rund 30 Jahre verheiratet. Im Jahr 2001 starb der Schauspieler jedoch an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung.

Getty Images Judi Dench im August 2021

Getty Images Judi Dench, Schauspielerin

Getty Images Judi Dench und Michael Williams bei ihrer Hochzeit im Februar 1971

