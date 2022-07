Nach Astroworld-Tragödie: Travis Scott hat Festival-Auftritt

Nach der Coachella-Absage heizt Travis Scott (31) seinen Fans nun wieder ein. Vergangenes Jahr kam es auf dem Astroworld-Festival des Sängers zu zehn Todesfällen. Seither ist es um ihn still geworden. Viele seiner Auftritte, wie der auf dem Coachella-Festival, wurden abgesagt. Jetzt geht es aber wieder ordentlich los: Neben ein paar Konzerten trat Travis nun auch auf dem Rolling-Loud-Festival in Miami auf.

Wie unter anderem People berichtet, brachte Musiker Future (38) Travis Scott am Ende seiner Performance auf dem Rolling-Loud-Festival in Miami auf die Bühne. Die beiden sangen gemeinsam ihren Hit "Hold That Heat", bevor sie in Travis Songs "Goosebumps" und "No Bystanders" übergingen. Mit diesem Auftritt hat der Freund von Kylie Jenner (24) jetzt wieder auf der Festivalbühne Fuß gefasst.

Neben Travis' Comeback versucht er sich nach der Tragödie im vergangenen Jahr inzwischen außerdem als verantwortungsbewusster Interpret. So unterbrach der 31-Jährige Anfang Juli ein Konzert, um die Sicherheit seiner Fans zu garantieren. Den Angehörigen der Astroworld-Opfer stößt dieses Verhalten jedoch sauer auf.

