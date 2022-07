TV-Comeback: Helene Fischer begeisterte mit XXL-Dekolleté

Helene Fischer (37) zeigt, was sie hat! Die Blondine ist mit ihren Hits wie "Atemlos durch die Nacht" oder "Herzbeben" aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Nun gönnte die Musikerin sich aber eine etwas längere Auszeit. Der Grund dafür war ihr erstes Kind, welches um Weihnachten 2021 auf die Welt kam. Nun erfreute die Sängerin ihre Fans mit ihrem TV-Comeback – dabei ließ Helene tief blicken!

Die 37-Jährige begeisterte bei "Das große Schlager-Comeback 2022" mit einer Topfigur und einem gewagten Look. Die 37-Jährige trug ein schwarzes Outfit mit einem tiefen Ausschnitt – darunter blitzte ein glitzernder BH hervor, der Helenes pralles Dekolleté betonte.

In der Show traf Helene auch auf ihren Ex-Partner Florian Silbereisen (40) – die beiden verstehen sich aber blendend. "Wir hatten schon vor der Show so viel Spaß! Und es war einfach nur schön, dass Helene in der Show mal wieder so richtig gezeigt hat, was sie kann!", verriet der Musiker gegenüber Bild.

ActionPress Helene Fischer im Juli 2021 in Leipzig

ActionPress Helene Fischer, "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin

Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl 2016

