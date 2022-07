Katharina Damms Gebärmutterhals ist bei der Geburt gerissen!

Katharina Damm macht kein Geheimnis daraus: Die Geburt ihres Kindes war kein Zuckerschlecken! Vor rund einer Woche durften die Influencerin und ihr Mann Leonardo ihr kleines Wunder auf der Welt begrüßen: Töchterchen Lorena Mara. Die Schwester von Anna Maria Damm (26) betonte bereits, dass die Entbindung eine sehr positive Erfahrung für sie gewesen ist. Doch das bedeutet nicht, dass die Geburt keine heftigen Spuren am Körper der Mama hinterlassen hat...

Auf YouTube veröffentlichte Katharina einen ungeschönten Geburtsbericht. Auch der Part nach der eigentlichen Entbindung klingt hier schmerzhaft: "Ich glaube, das ist jetzt der negative Teil vielleicht bei der Geburt: Und zwar bin ich gerissen, ich hatte einen Dammriss zweiten Grades", schilderte die frisch gebackene Mutter. "Den hat der Arzt genäht, hat aber festgestellt, ich blute noch weiter und hat dann gesehen, dass ich auch innerlich gerissen bin – also im Gebärmutterhals gerissen."

Weiter berichtete Katharina: "Deswegen musste er noch mal die ganzen Nähte aufmachen und wollte es erst so versuchen, aber [...] es war so unangenehm, dass sie gesagt haben: 'Okay, wir müssen sie jetzt in Vollnarkose legen.'" Sie sei für eine Stunde wie "ausgeknockt" gewesen. Derweil habe dann Leo auf die Kleine aufgepasst. "In der Zeit haben sie mich innerlich genäht, äußerlich genäht – meine Schamlippen sind auch gerissen." Doch trotz der Strapazen betonte Katharina: "Ich kann es ihr nicht übel nehmen, weil sie echt ein großes Baby war." Außerdem habe sie keine großen Probleme mit ihren Verletzungen und müsse nicht einmal Schmerzmittel nehmen.

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Influencerin

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrem Mann Leonardo und ihrer Tochter Lorena Mara im Juli 2022

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de