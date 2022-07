Nach ihrem TV-Comeback: Helene Fischer zeigt sich dankbar!

Helene Fischer (37) ist mehr als glücklich! Die Schlagersängerin ist auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. In den vergangenen Monaten mussten ihre Fans aber auf Auftritte der Musikerin verzichten – die Blondine wurde im vergangenen Winter nämlich zum ersten Mal Mutter. Nun feierte sie bei "Das große Schlager-Comeback 2022" ihr spektakuläres TV-Comeback. Die Show war für Helene offenbar ein voller Erfolg!

Auf Instagram postete Helene ein Video von den Proben für ihren Auftritt. In der Betitelung verlieh sie ihrer Freude Ausdruck und bedankte sich bei ihren Fans. "Und wie wir getanzt haben! Das hat so gutgetan, für euch auf der Bühne zu stehen! Danke für diesen Glücksrausch am Wochenende", schwärmte die Beauty und betonte, wie sehr sie sich auf ihre Show im August freut.

Von ihren Followern bekam sie als Reaktion auf den Post zahlreiche liebe Worte und viele Komplimente. "Mit deinem TV-Comeback hast du wieder einmal gezeigt, wie bestes Entertainment aussieht" oder "Purer Wahnsinn! Es hat so gutgetan, dich auf der Bühne zu sehen", schrieben ihre Fans.

Anzeige

ActionPress Helene Fischer, Musikerin

Anzeige

ActionPress Helene Fischer im Juli 2021 in Leipzig

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei der Echo-Verleihung 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de