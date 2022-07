Teaser verrät: So krass wird neue "Are You The One?"-Staffel

Neues Spiel, neues Glück! Auch in diesem Jahr geht Are You The One – Reality Stars in Love wieder an den Start. Bereits im vergangenen Jahr verfolgten die Fans das Reality-TV-Spektakel und verlangten nach mehr Drama, Liebe und Tränen. Nun ist es so weit – nächste Woche startet die zweite Staffel der beliebten Datingshow. Dieses Mal suchen deutsche Sternchen wie Gina Alicia oder auch Anna Iffländer ihr Perfect Match und viel Kohle. Der erste Teaser gab nun schon mal einen kleinen Vorgeschmack!

RTL veröffentlichte nun den ersten Opener für die zweite Staffel der gefeierten Reality-TV-Show – und der verspricht die totale Eskalation. Auch dieses Mal suchen die Single-Ladys und Single-Boys nicht nur nach der großen Liebe, sondern spielen auch um eine satte Geldsumme von 200.000 Euro. Somit ist das ganz große Drama gepaart mit Tränen und jeder Menge Wortgefechten vorprogrammiert, wie auch der Trailer untermalte. Moderatorin Sophia Thomalla (32) hat den Geldkoffer schon mal gesichert!

Unter den Kandidaten sind die meisten keine Unbekannten: Beispielsweise wollen Mrs. Marlisas Ex Fabio De Pasquale sowie Ex-Temptation Island-Verführer Lukas Berghof den Girls in der TV-Villa einheizen. Auch die Damen buhlen um ihr Perfect Match – beispielsweise Ex-Bachelor-Kandidatin Cecilia Asoro und auch die einstige Germany's Next Topmodel- Beauty Zoe Saip sind mit von der Partie.

RTL / Markus Hertrich Gina Alicia, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Markus Hertrich Fabio, "Temptation Island"-Bekanntheit

RTL / Markus Hertrich Cecilia Asoro, Ex-Bachelor-Kandidatin

