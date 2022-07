Vor einigen Jahren: Ivanka Trumps Ehemann hatte Krebs!

Er spricht über eine schwere Zeit in seinem Leben! Jared Kushner (41) ist seit mehr als dreizehn Jahren der Mann an der Seite von Ivanka Trump (40). Doch der New Yorker Unternehmer ist weit aus mehr als der Gefährte der ehemaligen Präsidententochter: Während der Amtszeit von Donald Trump (76) war der 41-Jährige sein Chefberater – jetzt wurde enthüllt, dass Jared in dieser Phase an Krebs erkrankt war.

In seiner Autobiografie "Breaking History: A White House Memoir", die demnächst erscheint, ist davon zu lesen, dass Jared während seiner Zeit im Weißen Haus an Schilddrüsenkrebs litt. "Es sieht so aus, als hättest du Krebs. Wir müssen umgehend eine Operation ansetzen", soll ihm der Leibarzt seines Schwiegervaters während einer Reise mitgeteilt haben. Der dreifache Vater wollte dies zunächst vor seiner Familie geheim halten und unterzog sich dem Eingriff vor Thanksgiving, damit seine Abwesenheit nicht auffallen würde. Während der OP wurde dem Unternehmer ein großer Teil seiner Schilddrüse entfernt – es sei aber alles gut verlaufen.

Dennoch habe sich Jared umentschieden und seiner Frau Ivanka von der Diagnose erzählt – doch auch Donald wusste Bescheid. "Ich bin der Präsident. Ich weiß alles. Ich verstehe, dass du diese Angelegenheit geheim halten willst [...]", ließ er seinen Schwiegersohn wissen.

