Geht es noch prunkvoller? Bereits vor knapp neun Jahren heiratete Ivanka Trump (36) den amerikanischen Unternehmer Jared Kushner (37). In einem Traum aus weißer Spitze schritt die Tochter von US-Präsident Donald Trump (71) 2009 zum Altar – und genau dieser Brautlook sorgt Jahre später für große Furore. Denn jetzt kommt raus: Ivanka schmückte sich mit Klunkern Wert von schlappen 220.000 Dollar!

Wie die US-Webseite Popsugar jetzt berichtet, soll sich die Blondine bei ihrer Eheschließung mit einer Menge funkelnder Accessoires aus ihrer eigenen Kollektion behangen haben – und das nicht gerade sparsam: Der Schmuck soll mehr als 200.000 Dollar, also knapp 163.000 Euro wert gewesen sein! Alleine die Ohrringe der 36-Jährigen kosteten dem Onlineportal zufolge knapp 130.000 Dollar. Das Kleid selber sei zudem ein maßgeschneidertes Model von Stardesignerin Vera Wang und stilistisch von Modeikone Grace Kelly (✝52) inspiriert gewesen.

Auch Ivankas Stiefmutter Melania Trump (47) schien sich für den besonderen Anlass in Schale geschmissen zu haben: Ihr lila Dior-Kleid kostete mit 100.000 Dollar angeblich ebenfalls ein kleines Vermögen. Was sagt ihr zu den pompösen Hochzeits-Looks der Trumps? Stimmt in unserer Umfrage ab.