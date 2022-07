Borreliose: Shania Twain fürchtete von der Bühne zu fallen

Shania Twain (56) bangte um ihre Performance auf der Bühne! Vor fast 20 Jahren infizierte sich die kanadische Sängerin mit Borreliose – eine Krankheit, die verschiedene Organe befallen kann und durch Zeckenbisse übertragen wird. Auch beeinträchtigte die Infektion die "That Don't Impress Me Much"-Interpretin und ihre Präsenz bei Auftritten – jetzt sprach Shania offen über die Zeit vor ihrer Diagnose!

In ihrer Dokumentation "Not Just a Girl" verriet Shania, dass sie bei ihren Konzerten Blackouts erlitt, ehe sie von ihrer Borreliose-Erkrankung erfuhr: "Bevor ich diagnostiziert wurde, war mir auf der Bühne sehr schwindlig. Ich verlor mein Gleichgewicht und hatte Angst, von der Bühne zu fallen", berichtete die 56-Jährige. "Ich hatte regelmäßig diese sekundenlangen Zusammenbrüche – jede Minute oder alle 30 Sekunden", fügte die Songwriterin außerdem hinzu.

Durch die chronische Krankheit wurde auch der Gesang der Country-Sängerin beeinträchtigt: "Meine Stimme war nie wieder dieselbe. Ich dachte, ich hätte meine Stimme für immer verloren", erinnerte sich Shania. Schon vor drei Jahren berichtete sie gegenüber Extra von ihrer Dysfonie: "Ich musste mich einer sehr intensiven Operation unterziehen [...] und ich habe es überlebt – das heißt, ich habe es emotional überlebt, ich bin einfach bereit, weiterzumachen", berichtete Shania stolz.

Anzeige

Getty Images Shania Twain im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Shania Twain im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Shania Twain im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de