Inas Schlaganfall: Alleinsein für Coupleontour-Nessi schwer

Coupleontour-Vanessa machen die aktuellen Umstände sehr zu schaffen! Eigentlich könnte die Influencerin momentan kaum glücklicher sein – immerhin ist sie vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter geworden. Doch während der Geburt war sie allein: Ihre Frau Ina kam kurz zuvor wegen eines schweren Schlaganfalls ins Krankenhaus, welches sie immer noch nicht verlassen durfte. Aber nicht nur die Situation an sich, sondern auch, dass sie im Alltag nun auf sich allein gestellt ist, belastet Nessi sehr.

In ihrer Instagram-Story erzählte die TikTokerin: "Ina muss jetzt lernen, irgendwie ihre Seite zu aktivieren und auf die Beine zu kommen und ich auf der anderen Seite muss irgendwie lernen, selbstständig zu werden." Schließlich habe sie in den vergangenen sechs Jahren fast jede Minute mit Ina verbracht. "Ich muss auch sagen, dass Ina mir sehr viele Aufgaben abgenommen hat. Sie hat den Haushalt gemacht und alles immer perfekt eingerichtet", zählte Nessi auf.

Die Brünette sei eigentlich ein optimistischer Mensch – momentan durchlebe sie an einem Tag jedoch mehrere Höhen und Tiefen: "Beim Tief denke ich mir manchmal so: 'Das wird nie wieder was'. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben noch machen soll und dass alles keinen Sinn mehr hat." Andererseits versuche sie sich aber auch einzureden, dass Ina sich bald erholt.

