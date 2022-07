"Großer Fortschritt": Coupleontour-Nessi gibt Update zu Ina

Coupleontour-Nessi bleibt hoffnungsvoll! Vor wenigen Wochen ereilte die YouTuberin ein schwerer Schicksalsschlag: Ihre Partnerin Ina hatte einen schweren Schlaganfall und liegt seither im Krankenhaus. Sogar ihr Baby musste Vanessa deshalb ohne ihre Frau zur Welt bringen. Die 26-Jährige ist seither halbseitig gelähmt. Doch das Paar will auf keinen Fall aufgeben. Inzwischen hat auch schon die Reha begonnen – und Nessi freut sich über Inas Fortschritte!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Influencerin von ihrem emotionalen Besuch im Krankenhaus. "Wir haben uns Musik angemacht, unsere Lieblingslieder und auch unser Hochzeitslied", berichtete Nessi. Und darauf hat offenbar auch Inas Körper reagiert. "Ihre Hand hat so gezittert – mehrmals! Das war einfach so krass zu sehen und das war so ein großer Fortschritt", betonte die frischgebackene Mama.

Ihre Emotionen konnten weder Nessi noch Ina in diesem Moment zurückhalten. "Wir haben beide geweint vor Freude, weil wir es nicht glauben konnten", erinnerte sie sich und erklärte ihrer Community: "Für euch ist das vielleicht voll der kleine Schritt, aber ich fand das so krass!"

Coupleontour, Webstars

Ina von Coupleontour, April 2021

Vanessa von Coupleontour

