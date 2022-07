Rauswurf vorm Finale: Emanuell rechnet mit Bachelorette ab

Emanuell Weißenberger (29) spricht offen über seine Erfahrung bei Die Bachelorette. Er war der Kandidat, über den die Zuschauer wohl am meisten diskutiert haben, doch am Ende hat Bachelorette Sharon Battiste (30) sich kurz vor dem Finale gegen ihn entschieden. Nach der Entscheidung drückte er sein Unverständnis über ihre Entscheidung aus. Im Promiflash-Interview verriet Emanuell nun, dass er glaubt, er wäre Sharon bei anderen Dates nähergekommen.

Gegenüber Promiflash erklärte er nun: "Ich bin mir sicher, wenn ich früher mehr aus mir herausgekommen wäre und wir mehr Zeit miteinander gehabt hätten, dann hätte das durchaus was werden können", bedauerte er ihre Entscheidung. Und Emanuell erzählte: "Allein wenn ich an Lukas' absolut geiles Date denke in der Wanne und dem Mond: Hätte ich das gehabt, dann wäre das ganz anders ausgegangen." Dennoch habe er nach seinem letzten Date nicht mit seinem Ausscheiden gerechnet. "Zwei Tage vor der Entscheidung hatte ich ja noch mein Dreamdate mit ihr, was sehr, sehr schön war und auch echt gut lief, wie ich finde", bedauerte er seine Abfuhr.

Obwohl Emanuell offenbar weiterhin mit Sharons Entscheidung zu kämpfen hat, klingt er nun versöhnlicher als noch direkt nach seinem Ausscheiden. Da warf er der Kölnerin noch vor: "Ich fühle mich einfach so richtig verarscht irgendwie. Also ich frage mich, was wir geredet haben, war das alles Müll oder was?"

