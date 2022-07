Kurz vor Finale: Diese drei Bachelorette-Boys bekommen Rose!

Diese drei Männer kämpfen noch um das Herz und die letzte Rose der Bachelorette! Die Reise von Sharon Battiste (30) in der Datingshow nähert sich langsam dem Ende. Bevor sie jedoch die Dream-Dates mit ihren vier Auserwählten antritt, schmiss die Beauty völlig überraschend noch mal zwei Männer raus. Für Tom (25) und Alexandros (28) waren ihre Gefühle nicht stark genug. Dafür ging es im Anschluss mit Jan, Steffen, Lukas und Emanuell (29) auf die Dream-Dates – aber auch danach musste sie sich von einem Mann verabschieden.

Die Schauspielerin durfte nach den traumhaften Treffen drei Männer mit ins große Finale nehmen: Sie gibt Jan, Steffen und Lukas eine Rose – für Emanuell hat es diesmal leider nicht mehr gereicht. Nach der Vergabe will Sharon mit ihm noch ein Vieraugengespräch führen, um ihre Entscheidung zu erklären. "Ich möchte mich bedanken für all das, was du mir bei unserem Date gesagt hast, aber ich glaube, dass wir einfach mehr Zeit gebraucht hätten zu diesem Zeitpunkt jetzt grade", sagt sie den Tränen nahe.

Bei dem Bachelorette-Boy herrscht jedoch Unverständnis nach dieser Entscheidung. "Ich hab mich dir geöffnet, ich habe gekämpft, ich habe daran festgehalten und bin auf die Schnauze gefallen", erwidert er. "Ich fühle mich einfach so richtig verarscht irgendwie. Also ich frage mich, was wir geredet haben, war das alles Müll oder was?", wirft Emanuell Sharon vor. Sie versichert ihm allerdings, dass sie alles so gemeint habe. Zur Verabschiedung wünscht er ihr dennoch viel Glück: "Ich hoffe, dass du den Richtigen findest und dass du glücklich wirst. War eine schöne Zeit trotzdem!"

