Süß! Kourtneys Tochter Penelope kopiert Travis Barkers Style

So gut verstehen sich Travis Barker (46) und Kourtney Kardashians (43) Tochter wirklich! Seit ihrer Hochzeit im Frühjahr leben der Musiker und die TV-Persönlichkeit in einer großen Patchworkfamilie: Der Blink182-Drummer ist Vater der zwei Kinder Landon (18) und Alabama (16). Kourtney und ihr Ex Scott Disick (39) sind Eltern der drei Kids Mason (12), Reign (7) und Penelope (10) – vor allem diese versteht sich mit ihrem Stiefvater gut, wie auch aktuelle Bilder wieder bewiesen: Penelope und Travis scheinen modisch voll auf einer Wellenlänge zu sein!

Wie die Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen, tritt Penelope stilsicher in die Rockstar-Fußstapfen ihres Stiefvaters Travis: Während eines Familienausflugs in Los Angeles wurde Kourtneys Tochter mit einem T-Shirt der Punkband The Cure gesehen. Mit einer beigen Jogginghose und schwarzen Sandalen vervollständigte Penelope den Look. Genau so rockig wie seine Stieftochter trug Travis ein Oberteil des Rappers Ice Cube (53), das er mit weiten Shorts kombinierte. Anders als ihre Liebsten hielt Kourtney ihr Outfit sehr schlicht: Komplett in schwarz trug sie Leggings, ein langärmeliges T-Shirt und ein Basecap.

Es nicht das erste Mal, dass sich Penelope von dem Mann ihrer Mama inspirieren lässt: Aktuell bringt Travis der Zehnjährigen das Schlagzeugspielen bei! Für die gemeinsamen Unterrichtsstunden hatte der Drummer Penelope zum neunten Geburtstag ein rosafarbenes Schlagzeug geschenkt, das mit ihrem Namen verziert worden war.

Getty Images Travis Barker mit seinen Kindern Alabama und Landon

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Tochter Penelope am Schlagzeug

