Tod mit nur 24: Schwester zollt JayDaYoungan ihren Tribut!

JayDaYoungans Familie nimmt von dem Rapper Abschied. Am Donnerstag machte die schreckliche Nachricht die Runde, dass der Musiker nach einer Schießerei vor seinem Haus ums Leben gekommen ist. So wurde berichtet, dass er viel Blut verloren habe und einige Stunden nach dem Vorfall im Krankenhaus seinen Wundern erlegen sei. Der "Elimination"-Interpret wurde gerade einmal 24 Jahre alt. Nun meldet sich JayDaYoungans Schwester Kenya im Netz zu Wort und zollt ihrem geliebten Bruder ihren letzten Tribut.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die dunkelhaarige Schönheit nun eine Reihe an Schnappschüssen des Verstorbenen, der mit bürgerlichem Namen Javorius Tykies Scott hieß. Unter dem Post brachte sie zudem ihre tiefe Trauer zum Ausdruck. "Javorious, es kann nicht sein, dass sie dich mir so weggenommen haben. Mir ist ganz schlecht im Magen [...]. Ich liebe dich so sehr", schrieb Kenya ungläubig. Sie fuhr fort, dass sie ihren Bruder von Anfang an bei seiner Rapper-Karriere verfolgt habe und er in ihren Augen der "Größte aller Zeiten" gewesen sei. Offenbar konnte und wollte sie den Tod ihres Bruders noch nicht so recht begreifen, denn Kenya fuhr fort, dass das nicht das echte Leben sein könne.

Unter dem Beitrag sprachen der Beauty dann viele Follower ihr Beileid aus. "Ruhe in Frieden Jay! Ich bete für deine Familie" oder "Bleib stark", lauteten nur einige erschütterte Kommentare. "Warum habt ihr das meinem Bruder angetan? Warum habt ihr das meinem kleinen Mann angetan?", trauerte Kenya anschließend auch in ihrer Story.

Instagram / jaydayoungan US-Rapper JayDaYoungan im Oktober 2021

Instagram / therealkenyajanel_l JayDaYoungans Schwester Kenya

Getty Images JayDaYoungan, US-Rapper

