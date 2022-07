Will Katharina Eisenblut ihr Baby der Öffentlichkeit zeigen?

Wird ihre Community Katharina Eisenbluts (28) Sohnemann jemals zu Gesicht bekommen? Die Sängerin ist vor ein paar Wochen erstmals Mama geworden: Der kleine Emilio ist jetzt ihr Lebensmittelpunkt. Bisher teilte die Reality-TV-Bekanntheit zwar schon fleißig Updates um ihr neues Familienleben mit ihren Fans – aber Babyfotos waren nie dabei. Jetzt hat die Mama entschieden: Das soll auch so bleiben! Katharina wird ihr Kind nicht öffentlich präsentieren.

Das verkündete die frisch gebackene Mutter nun in ihrer Instagram-Story. "Ich finde einfach in dieser heutigen Welt, in der wir leben, in der viel über das Internet läuft, möchte ich den kleinen Mann schützen", erklärte Katharina ihre Beweggründe. "Ich vermarkte mich gerne, ja – das habe ich bewusst entschieden. Aber der kleine Mann, der kann das nicht bewusst entscheiden, ob er da Lust drauf hat."

Einen kleinen Trost gab es aber für ihre Abonnenten: "Ich würde euch aber gerne beschreiben, wie er aussieht – er ist so schön!", begann Katharina. "Er hat blaue Augen, ganz wie der Papa. Er hat hellbraune Haare, fast blond und er hat eine ultrasüße Nase. Ich glaube, sie ist ein bisschen meiner ähnlicher – genau wie die Lippen", schwärmte die stolze Mama.

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut im Sommer 2019

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im September 2021

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

