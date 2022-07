Abnehmreise: So viel will Pietro Lombardi noch loswerden

Harte Arbeit zahlt sich in den meisten Fällen aus. Pietro Lombardi (30) teilte Anfang Mai ein ehrliches Video von sich und verriet seinen Fans, dass er zugenommen hat. Der ehemalige Deutschland sucht den Superstar-Sieger verkündete, dass er nun ein Ziel vor Augen hat: Abnehmen! Mit gesunder Ernährung und Sport sollten die Kilos purzeln. Jetzt hat der Sänger bereits einen Teilsieg erringen können.

In seiner Instagram-Story präsentierte der Ex von Sarah Engels (29) seinen Followern stolz seine Abnehmerfolge: "Ohne Fleiß kein Preis. Minus zehn Kilogramm, noch zehn Kilogramm und dann bin ich am Ziel angekommen", schreibt er zu einem Video, das ihn im Fitnessstudio zeigt.

Bereits Anfang Juli erzielte der 30-Jährige einen Erfolg auf seiner Abnehmreise: Damals wog er 95 Kilogramm – über zehn Kilo weniger als zu Beginn. Denn als Pietro sich dazu entschied, abzunehmen, brachte er ganze 106 Kilogramm auf die Waage. Zu seinem Abnehmerfolg postete er außerdem ein oberkörperfreies Bild, das er aber ganz schnell wieder löschte – denn Pietro bekam dafür Ärger von seiner Mama.

Pietro Lombardi, Sänger

Pietro Lombardi, Sänger

Pietro Lombardi im Februar 2022

