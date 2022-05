Pietro Lombardi (29) sagt den Pfunden den Kampf an! Im März teilte der Ex-DSDS-Gewinner seinen Fans mit, dass er inzwischen 106 Kilogramm auf die Waage bringe – so viel, wie noch nie. Mit der Gewichtszunahme sollte endlich Schluss sein. Durch Sport und gesunde Ernährung sollten bei dem Sänger die Kilos purzeln. Jetzt verriet der Ex von Sarah Engels (29): Sein nächstes Gewichtsziel seien zehn Kilo weniger!

"Ich muss Sport machen. Man muss der Wahrheit ins Gesicht schauen, ich bin ein bisschen mollig", wandte sich Pietro auf Instagram an seine Fans. Dabei wollte er seiner Community nichts vormachen. Oberkörperfrei stellte er sich vor einen Spiegel und filmte seinen Körper. "Umso näher man kommt, umso mehr schaut man der Wahrheit ins Gesicht. Ich bin dick!", weiß der 29-Jährige.

Wie Pietro sein Traumgewicht erreichen will, verriet er nicht. Doch will er denn tatsächlich die Pfunde purzeln lassen? Nach der Sporteinheit fragte er auf Instagram die Ladys unter seinen Followern, ob sie wirklich einen Mann mit Sixpack oder doch lieber einen mit einem Bäuchlein hätten. 89 Prozent entschieden sich für den Bauch. Ob Pietro bei der eindeutigen Antwort am Ball bleibt?

Keuenhof, Rainer / ActionPress Pietro Lombardi im März 2022 in Berlin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

