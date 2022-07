Karriere-Aus? DFB-Star Alexandra Popp möchte bald Nachwuchs

Ist Alexandra Popps (31) Fußballkarriere in absehbarer Zeit vorbei? Die Profikickerin steht am Sonntag mit der deutschen Frauen-DFB-Elf im Finale der Fußball-Europameisterschaft in London auf dem Rasen. In den bisher fünf Spielen hatte sie stolze sechs Tore erzielt. Doch Alexandra träumt offenbar nicht nur von dem EM-Titel: Ihr großer Wunsch ist es auch, Mutter zu werden. Gibt sie dafür bald sogar den Sport auf?

In einem Kicker-Interview machte die Stürmerin zumindest erste Andeutungen: "Der grobe Plan ist, dass ich [...] eine Familie gründen und ein Kind bekommen möchte. Damit will ich nicht mehr zu lange warten. Aber bis 2022 spiele ich noch weiter beim VfL [Wolfsburg]." 2020 hatte sie ihren laufenden Vertrag jedoch vorzeitig um ein Jahr verlängert.

Über die Beziehung der 31-Jährigen ist in der Öffentlichkeit kaum etwas bekannt. Zuletzt wurde sie 2011 beim Turteln erwischt – ob sie heute noch mit ihrem damaligen Freund Patrick zusammen ist, bleibt unklar. Auf Social Media gibt Alexandra ab und zu lediglich Einblicke in den Alltag mit ihren Hunden.

Anzeige

Getty Images Alexandra Popp, Sportlerin

Anzeige

Getty Images Alexandra Popp im EM-Halbfinale 2022

Anzeige

Getty Images Alexandra Popp beim Champions-League-Finale der Frauen 2020

Anzeige

Glaubt ihr, dass Alexandra die Karriere wegen ihrer Kinderplanung bald an den Nagel hängen wird? Ja, das kann ich mir vorstellen. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de