Mit Koala: Alexandra Popp genießt tierischen Tag während WM

Sie hat einfach ein Herz für Tiere! Aktuell kämpfen die deutschen Fußballerinnen in Australien und Neuseeland um den Weltmeisterschaftstitel. Alexandra Popp schoss im ersten Spiel bereits zwei Tore für Deutschland. Mit ihrem Jubel gedachte sie ihrem im Dezember verstorbenen Vater. Die freien Tage zwischen den Spielen nutzen die Kickerinnen in dem fremden Land für einige Aktivitäten: Für Poppi kann es dabei gar nicht genug Tiere geben.

Auf Instagram teilte die Kapitänin einige tierische Schnappschüsse. Unter anderem posierte Alex mit einer Schlange, einem Koalabären und einem Känguru. "Gibt es etwas Besseres, als die Akkus mit Tieren aufzuladen? In meinem Fall – nicht!", schreibt die Profifußballerin dazu – und das sieht man ihr auf den Bildern auch an. Glücklich grinst sie in die Kamera.

Für die deutschen Fußballerinnen geht es am 30. Juli weiter. Diesmal muss sich das Team rund um die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) gegen die kolumbianische Mannschaft beweisen, bevor drei Tage später das letzte Spiel der Gruppenphase gegen Südkorea ansteht.

Instagram / alex.popp11 Alexandra Popp mit einer Schlange

Instagram / alex.popp11 Alexandra Popp mit einem Känguru

Getty Images Alexandra Popp, Nationalspielerin

