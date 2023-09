Entwarnung: Alex Popp tritt noch nicht aus DFB-Elf zurück

Alexandra Popp bleibt dem deutschen Fußball nun doch noch etwas erhalten! Bereits seit 2010 läuft die Spielerin des VfL Wolfsburg regelmäßig für die deutsche Fußballnationalmannschaft auf und ist als Kapitänin ein extrem wichtiger Bestandteil des Teams. Nach den Niederschlägen der letzten Monate hatte die Sportlerin aber angedeutet, zurücktreten zu wollen. Doch damit wird sich Alex offenbar doch noch ein bisschen Zeit lassen.

Beim Spiel gegen Island konnte die DFB-Elf am Dienstagabend mit 4:0 endlich mal wieder einen Sieg einfahren. Wie Bild berichtet, sprach Poppi danach über ihre Zukunft in der Mannschaft und beantwortete, ob sie bei den Länderspielen Ende Oktober noch antreten wird: "Ja, ich denke." Sie habe noch eine Mission auf dem Feld. "Solang die Mannschaft noch nicht die Sicherheit auf dem Platz hat und ich die Spielerinnen noch in die richtige Richtung schieben kann, werde ich den Platz nicht verlassen", betonte die Stürmerin.

Damit scheint eine Personalfrage des Teams schon mal geklärt – anders sieht es in Sachen Trainerin aus. Nach der verkorksten WM hatte sich Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg (55) wegen mentaler Probleme krankgemeldet. Vertreten wird sie von Co-Trainerin Britta Carlson. "Wir benötigen Klarheit, wie es weitergeht, wer an der Seitenlinie steht. Wir gehen in den Austausch mit dem DFB", stellte Alex klar.

Getty Images Alexandra Popp beim Spiel gegen Island, Bochum im September 2023

Getty Images Alexandra Popp bei der WM 2023

Getty Images Martina Voss-Tecklenburg im August 2023

