Während WM: Ehe-Aus bei Nationalkickerin Alexandra Popp?

Ist bei Alexandra Popp und ihrem Patrick etwa alles aus und vorbei? Aktuell steht die deutsche Kickerin mit der Nationalmannschaft der Frauen bei der WM in Australien auf dem Platz. Dort könnte es gerade wohl auch nicht besser laufen – bereits beim ersten Spiel siegten die deutschen Mädels mit einem 6:0. Auch die Blondine begeisterte die Zuschauer mit gleich zwei Treffern. Doch privat scheint es wohl etwas Probleme zu geben. Haben sich Alex und ihr Patrick etwa nach elf gemeinsamen Jahren getrennt?

Wie Bild erfahren haben will, sollen sich die Fußballerin und ihr Ehemann bereits vor einigen Monaten getrennt haben. Patrick soll sogar schon aus der gemeinsamen Wohnung in Wolfsburg ausgezogen sein. Bisher wollte sich Alex jedoch nicht zu den Gerüchten äußern und sich voll und ganz auf die WM konzentrieren: "Bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir im Zeitraum einer DFB-Abstellungsperiode keine Fragen zu privaten Themen beantworten werden", heißt es in einem Statement ihres Managements gegenüber RTL.

Erst im vergangenen Jahr schwärmte die Sportlerin noch davon, eine Familie zu gründen. "Der grobe Plan ist, dass ich [...] eine Familie gründen und ein Kind bekommen möchte. Damit will ich nicht mehr zu lange warten. Aber bis 2022 spiele ich noch weiter beim VfL [Wolfsburg]", erklärte Alex damals in einem Interview mit Kicker.

Getty Images Alexandra Popp, Profifußballerin

Getty Images Alexandra Popp, Nationalspielerin

Instagram / alex.popp11 Alexandra Popp mit einem Koala

