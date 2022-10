Leslie Jordans tragischer Tod: Diese Stars trauern um ihn

Freunde und Weggefährten von Leslie Jordan melden sich zu Wort! Am Montag machten schreckliche Nachrichten die Runde: Denn der Schauspieler war in Hollywood mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in ein Gebäude gerast. Den Unfall – für den offenbar ein medizinischer Notfall verantwortlich war – überlebte der US-Komiker nicht. Stars wie George Takei (85) und Viola Davis (57) nahmen nun mit rührenden Worten Abschied von Leslie.

Auf Twitter meldete sich "Star Treck"-Star George Takei zu Wort. "Ich bin fassungslos über den Tod von Leslie Jordan. Unsere Herzen sind gebrochen und wir werden seinen Witz und seinen unvergleichlichen Geist vermissen." Auch Viola Davis nutzte den Kurznachrichtendienst, um sich von ihrem Kollegen zu verabschieden: "Ich habe nur die besten Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit am Set von 'The Help'. Dein Herz war so groß wie dein Sinn für Humor."

Auch Talk-Ikone Ellen DeGeneres (64) zeigte sich bestürzt vom Tod des "Will & Grace"-Stars. "Ich habe gerade davon gehört, es ist unglaublich tragisch. Ich sende seiner Familie und seinen Freunden meine Liebe", würdigte sie Leslies Schaffen.

Getty Images George Takei, Filmstar

Netflix Viola Davis in der Netflix-Produktion "The Unforgivable"

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

