Mit seiner Lola: Hier turtelt Gwen Stefanis Sohn Kingston

Kingston Rossdale (16) schwebt auf Wolke sieben. Gwen Stefani (52) und ihr Ex-Mann Gavin Rossdale (56) haben drei gemeinsame Kinder: Kingston, Zuma (13) und Apollo (8). Der Älteste der drei feierte im vergangenen Mai seinen 16. Geburtstag. Außerdem ist der Teenager schon seit einiger Zeit in festen Händen, wie er immer wieder mit süßen Fotos im Netz zeigt. Zum heutigen Jahrestag widmete Kingston seiner Liebsten nun erneut liebevolle Worte.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 16-Jährige nun einen niedlichen Beitrag mit seiner Herzdame. Zu zwei niedlichen Selfies der beiden Turteltauben erklärte Kingston, dass er sein Glück kaum fassen könne. "Was habe ich für ein Glück, in diesem Leben jemanden so Schönes und Liebenswertes an meiner Seite zu haben", schrieb er unter dem Post und fuhr fort: "Ich liebe es, meine Zeit mit dir zu verbringen, ich liebe unsere Mittagessen, unsere Karaoke-Abende, die Filmmarathons, die wir nie zu Ende bringen. Du bist mein Ein und Alles, und ich liebe dich so sehr!"

Unter dem Beitrag freute sich Mama Gwen für das Paar und kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch, ihr Süßen." Und auch Lola gratulierte ihrem Freund auf Instagram. "Kingston, du bist meine Welt", schrieb sie zu einem Kuschelfoto der beiden und ergänzte, dass er sie zum glücklichsten Mädchen der Welt gemacht habe. "Alles Gute zum Jahrestag, ich liebe dich für immer", betonte der Teenager.

Getty Images Kingston Rossdale, Gwen Stefani, Blake Shelton, Apollo Rossdale und Zuma Rossdale

Instagram / _lolaalbert_ Lola Albert und Kingston Rossdale im August 2022

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani mit ihrem Sohn Kingston

