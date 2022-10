Süß! Gwen Stefanis Sohn Kingston liebkost seine Freundin

Gwen Stefani (53) ist nur noch das dritte Rad am Wagen! Kingston Rossdale (16), der Sohn der Sängerin und ihres Ex-Mannes Gavin Rossdale (56), ist überglücklich mit seiner Freundin Lola Albert zusammen. Die beiden Turteltauben besuchten jetzt gemeinsam mit Mama Gwen ein Fußballspiel von Kingstons jüngstem Bruder Apollo (8). Dabei turtelten die Teenies in einer Tour und tauschten Zärtlichkeiten aus!

Bei einem Fußballspiel des achtjährigen Apollo versammelte sich die gesamte Familie. Auch der Papa der Kinder, Gavin Rossdale, besuchte das Spiel mit seiner Freundin Courtney Cannan. Die größte Aufmerksamkeit zogen allerdings Kingston und seine Freundin Lola auf sich, die knutschend und kuschelnd auf der Tribüne saßen und wohl nicht allzu viel vom Spiel mitbekamen.

Erst vor ein paar Wochen teilte Kingston auf seinem Instagram-Profil ein süßes Selfie mit seiner Herzensdame und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Was habe ich für ein Glück, in diesem Leben jemanden so Schönes und Liebenswertes an meiner Seite zu haben", schrieb Gwens Ältester, der bereits seit über zwei Jahren mit seiner Lola zusammen ist.

Garrett Press / MEGA Gwen Stefani mit ihrem Sohn Kingston Rossdale und dessen Freundin Lola Albert, Oktober 2022

Instagram / CFJQ6sEpcjk Lola Albert und Kingston Rossdale

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani mit ihrem Sohn Kingston

