Krasse Ähnlichkeit: Gavin Rossdales Sohn sieht aus wie er!

Gavin Rossdale (57) hat seinen eigenen kleinen Mini-Me! Der britische Musiker war von 2002 bis 2016 mit Gwen Stefani (53) verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor – Kingston (16), Zuma (14) und Apollo (9). Ihr erstgeborener Sohn ist inzwischen ein Teenager und bis über beide Ohren in seine Freundin Lola verliebt. Was auf Paparazzi-Schnappschüssen von ihm immer wieder auffällt: Kingston ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten!

Fotografen lichteten Vater und Sohn in Malibu beim gemeinsamen Einkaufsbummel ab. Was auf den Aufnahmen, die Hollywood Life vorliegen, direkt auffällt: Kingston sieht Gavin total ähnlich – sogar ihre Frisuren und Haarfarben sind identisch. Für die kleine Shoppingtour wählten die beiden immerhin unterschiedliche Looks. Der 57-Jährige trug eine hellgraue Jogginghose und kombinierte dazu ein schwarzes Sweatshirt sowie eine lässige Sonnenbrille. Sein Sohn entschied sich für Gucci-Schlappen und einen braunen Strickpullover.

Seit ihrer Trennung hüten Gwen und Gavin ihren Nachwuchs abwechselnd. Während sie sich liebevoll um ihre Kids kümmern, haben sie füreinander offenbar nicht mehr viel Zuneigung übrig. Beispielsweise hatten sie sich im Mai 2022 bei einem Baseball-Match ihres Sohnes Apollo ganz weit auseinandergesetzt.

Anzeige

Getty Images Gavin Rossdale im März 2019

Anzeige

GP / MEGA Kingston Rossdale und seine Freundin Lola im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale im Oktober 2013

Anzeige

Findet ihr, dass Gavin und Kingston sich ähneln? Ja, total! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de