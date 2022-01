Gavin Rossdale gewährt einen seltenen Einblick in sein Familienleben! Der Bush-Frontmann ist stolzer Vater von vier Kindern: Gemeinsam mit seiner Verflossenen Pearl Lowe hat der Musiker die Tochter Daisy Lowe – und mit seiner Ex-Frau Gwen Stefani die drei Söhne Apollo Bowie Flynn (7), Zuma Nesta Rock (13) und Kingston (15). Seine Kids zeigt der Brite jedoch so gut wie nie im Netz – doch jetzt machte er eine Ausnahme: Gavin teilte ein Bild, auf dem alle seine vier Kids vereint sind!

Anlässlich des 33. Geburtstages seiner ältesten Tochter Daisy teilte Gavin jetzt eine ganze Reihe von Fotos auf seinem Instagram-Profil – und auf einem Schnappschuss posiert der stolze Vater gemeinsam mit seiner Tochter und seinen drei Söhnen auf einer Treppe. Die Feier mit all seinen Liebsten dürfte den Musiker so richtig happy gemacht haben. "Wir freuen uns so, dich an deinem Geburtstag bei uns zu haben", schrieb Gavin nämlich zu dem Posting.

Aber nicht nur Gavin und seine Kids hatten bei dem Familientreffen offenbar großen Spaß – das Foto löste große Freude bei Gavins Followern aus: In der Kommentarspalte hinterließen sie dem 56-Jährigen zahlreiche Komplimente. "Ihr alle zusammen – so toll!", "Wunderschöne Kinder" und auch "So eine schöne Familie", schwärmten beispielsweise drei Fans auf der Fotoplattform.

