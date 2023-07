Diese Rolle spielten Gwen Stefanis Söhne auf ihrer Hochzeit!

Auch sie machten Gwen Stefanis (53) großen Tag ganz besonders! Bereits seit 2015 ist die Sängerin mit ihrem Kollegen Blake Shelton (47) glücklich. 2021 hatten die beiden Turteltauben ihrer Liebe die Krone aufgesetzt: In einer romantischen Zeremonie hatten sie sich in Oklahoma das Jawort gegeben. Das Ganze ist inzwischen schon zwei Jahre her. Im Netz ließ Gwen ihre Vermählung nun Revue passieren – und enthüllte dabei auch, welche Aufgabe ihre Söhne übernahmen.

Via Instagram teilte die "Hollaback Girl"-Interpretin nun ein süßes Video anlässlich ihres zweiten Hochzeitstages mit ihrem Blake. Darin sind die beiden in allen Lebenslagen zu sehen – auch während ihrer Hochzeitssause. In dem Clip ist außerdem festgehalten, wie Gwens ältester Sohn Kingston (17) ihr mit ihrem Brautkleid aus dem Auto hilft und ganz geduldig ihren Blumenstrauß hält. Zusammen mit seinen Brüdern Zuma (14) und Apollo (9) übernahm er noch eine andere Rolle. "Sie haben eine [Bibel-]Lesung gemacht", verriet Carson Daly, der Gwen und Blake getraut hatte, gegenüber Today dazu.

Auch Blake teilte im Netz einen niedlichen Throwback-Post. Auf dem Schnappschuss stehen der Ex-The Voice-Coach und Gwen vor ihrer pompösen Hochzeitstorte und geben sich einen dicken Schmatzer. "Jeder Tag ist der beste Tag, seitdem wir uns kennengelernt haben", schwärmt er dazu.

Anzeige

Thecelebrityfinder/MEGA Kingston Rossdale im März 2023

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani mit ihren Kindern Apollo, Zuma und Kingston und ihrem Ehemann Blake Shelton

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de