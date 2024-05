Schon 18! Gwen Stefani teilt Geburtstagsgrüße für ihren Sohn

Bei Gwen Stefani und ihrer Familie gab es am Wochenende Grund zu feiern: Ihr erstgeborener Sohn Kingston Rossdale wurde am vergangenen Sonntag 18 Jahre alt. Zu diesem Anlass postete die Sängerin ein Video auf Instagram, das einen Zusammenschnitt von niedlichen Bildern und Videos aus dem bisherigen Leben ihres Ältesten zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag Kingston (18), mein erstgeborener Junge. Ich kann nicht glauben, dass du heute 18 wirst. Ich liebe dich!", schrieb die 54-Jährige in einer süßen Botschaft an ihren Großen.

Der Videorückblick beginnt mit Aufnahmen von Kingston als Säugling über Eindrücke von ihm als Kind bis hin zum Teenageralter. Darunter Videos, die seine frühe Begeisterung für Musik zeigen, sowie Aufnahmen zusammen mit seinen jüngeren Geschwistern und seinem Stiefvater Blake Shelton (47). Auch Kingstons leiblicher Vater Gavin Rossdale (58), postete Geburtstagsgrüße an seinen Ältesten auf Social Media. Unter einem Bild, das den jungen Erwachsenen bei einem Spaziergang zeigt, schreibt der britische Musiker einen langen Text, beginnend mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag Kingston, heute wirst du 18 Jahre alt und das ist ein großer Schritt in deine Zukunft. Das ist bis jetzt die beste Fahrt in meinem Leben und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin du von hier aus gehst. Ich glaube fest an dich und bewundere den Mann in dir."

Die "Don't Speak"-Interpretin und der Frontmann der Rockband "Bush" führten von 2002 bis 2015 eine Ehe. Neben Kingston haben sie noch zwei weitere gemeinsame Söhne, Zuma Rossdale (15) und Apollo Rossdale (10). Seit rund drei Jahren ist die Leadsängerin von No Doubt mit dem Country-Musiker Blake verheiratet. Wie der 47-Jährige gegenüber Entertainment Tonight verriet, genieße auch er das Familienleben und seine Rolle als Stiefvater: "Ob es um Musik geht oder darum, nach draußen zu gehen, die Hände in den Dreck zu stecken oder auf der Ranch zu sein [...] Ich liebe es wirklich, die Person zu sein, die ihnen diese Dinge näherbringt."

Getty Images Gavin Rossdale und Gwen Stefani mit Sohn Kingston, 2007

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton mit Gwens Kids

