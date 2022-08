"Let's Dance"-Ekaterina hat endlich Aufenthaltsgenehmigung!

Auf diesen Tag hat Ekaterina Leonova (35) schon sehr lange gewartet! In den vergangenen Jahren machte die Let's Dance-Bekanntheit kein Geheimnis daraus: Die gebürtige Russin hat sich eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland gewünscht – um hier, solange sie möchte, leben und arbeiten zu können. Dieser Prozess kann sehr langwierig sein, doch die Tänzerin hat es jetzt endlich geschafft: Ekat darf dauerhaft in Deutschland bleiben!

Das verkündete sie nun auf Instagram. Dort veröffentlichte sie eine Reihe süßer Fotos, auf denen sie stolz das grüne Kärtchen in die Kamera hält. "Nach 15 langen Jahren halte ich in meinen Händen die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung – eine Niederlassungserlaubnis", jubelte Ekat in der Bildunterschrift. "Ihr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen, wie ich mich gerade freue." Das Beste an der Sache? "Ab jetzt heißt es nicht mehr 'Ekat sucht dringend einen Job, um nicht abgeschoben zu werden', [...] sondern: 'Wenn Ekat arbeitet, dann weil der Job ihr Spaß macht… Wenn Ekat heiratet, dann weil sie ihren Ehepartner liebt'", betonte die 35-Jährige.

Weiter schrieb der "Let's Dance"-Liebling: "Was kann ich noch mehr dazu sagen? Es wird groß gefeiert! Und danke an alle, die mich auf diesem langen Weg immer begleitet und unterstützt haben." Ihre Fans freuen sich natürlich riesig für Ekat und gratulieren ihr in den Kommentaren schon fleißig: "Das hast du dir so verdient! Glückwunsch!", notierte eine Followerin.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Coach

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova mit ihrer Aufenthaltsgenehmigung

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance" am 29.04.2022

