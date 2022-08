"Ladykiller": Claudia Obert schwärmt von Sex mit Max (24)

Claudia Obert (60) ist total verliebt in ihren Max! Vor wenigen Tagen machte das ungleiche Paar sein Liebesglück öffentlich: Seitdem erzählen die beiden ganz ungeniert über ihre Beziehung und können öffentlich auch kaum die Finger voneinander lassen. Demnach verbringt der 24-Jährige seit sechs Wochen auch fast jede Nacht bei der Reality-TV-Bekanntheit. Und dabei wird sicher nicht nur geschlafen: Jetzt sprachen Claudia und Max offen über ihr Liebesleben.

Der Altersunterschied fällt bei den beiden natürlich direkt ins Auge – im Schlafzimmer scheint das aber nur von Vorteil zu sein. "Claudia hat sehr viel Erfahrung. Sie weiß genau, was sie tut", schwärmte Max gegenüber Bild. Die Modeunternehmerin wiederum profitiert von der Jugend ihres neuen Lovers: "Mich turnt total an, dass er so ein eiskalter Ladykiller ist." Extra in Form bringen muss sie sich für den Casanova aber natürlich nicht. "Meine Form ist so gut, sie ist gut genug für jeden Mann auf dieser Welt. Egal wie alt. Ich brauche mich nicht erst in Form zu bringen“, stellte die 60-Jährige entschieden klar.

Ob Max mit 36 Jahren Altersunterschied ihr jüngster Toyboy ist, kann Claudia deshalb auch gar nicht sagen. "Ich lasse mir doch von denen nicht den Ausweis zeigen", machte sie deutlich. Dass das Alter für die Boutique-Besitzerin keine Rolle spielt, ist spätestens jetzt allen klar: "Wenn es knallt, dann knallt es!"

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im August 2021 auf Ibiza

Lenthe, Andre /ActionPress Claudia Obert und Max, Juli 2022 in Hamburg

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit

