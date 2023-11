"Bekloppt": Max stichelt gegen die anderen Sommerhaus-Männer

Er kann das Verhalten überhaupt nicht nachvollziehen! Vor allem Walentina Doronina (23), Maurice Dziwak und Aleksandar Petrovic (32) sorgten für viele Aufreger im Sommerhaus der Stars – und kassierten dafür reichlich Kritik im Netz. Ihr Verhalten gegenüber ihren Partnern ging für die meisten Zuschauer absolut nicht. Aber auch der Mitstreiter Max Suhr (25) findet das Geschrei in der Sendung alles andere als in Ordnung!

Gemeinsam mit Claudia Obert (62) war er vor Monaten ins Sommerhaus eingezogen und konnte live miterleben, wie die Paare sich zankten. Nie mittendrin hatte der 25-Jährige amüsiert zugeschaut. Beim Wiedersehen betont Max nun: "Ich bin ein ruhiger Typ. Soll ich meine Frau anschreien, weil wir nicht richtig Fahrrad fahren können oder wie?", bezieht er sich auf eines der Spiele. Dann schießt er sogar gegen Aleks und Co.: "Guck die anderen Idioten an, die schreien ihre Frauen an, seid ihr bekloppt?"

Max erklärt weiter, dass es immer Teamspiele gewesen seien, bei denen man hätte zusammenhalten müssen. "Er hätte die Spiele gewonnen, aber er hatte mich dabei", gibt Claudia lachend zu. Für ihren Partner aber kein Problem! Maurice hingegen kam mit den Niederlagen überhaupt nicht klar – und gab oftmals seiner damaligen Freundin Ricarda Raatz die Schuld.

Anzeige

RTL Claudia Obert und Max Suhr bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic im Sommerhaus 2023

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Maurice Dziwak bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Anzeige

Was haltet ihr von Max' Kritik am Geschrei in der Sendung? Richtig. Übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de