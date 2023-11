Claudia Oberts Freund Max Suhr startet jetzt als Model durch

Max Suhr (25) schlägt einen neuen Karriereweg ein! Der Hamburger wurde vor allem dadurch bekannt, dass er derzeit der junge Lover an der Seite von Claudia Obert (62) ist. Kürzlich waren sie sogar zusammen bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Eigentlich war Max selbstständiger Webdesigner, aber jetzt wurde er entdeckt: Max-Maus will jetzt als Model in einer Agentur durchstarten!

Der 25-Jährige steht jetzt bei einer großen Hamburger Modelagentur unter Vertrag. "Ich wurde auf einer Vernissage in Hamburg entdeckt. Dann ging es auch schon Schlag auf Schlag, es folgten Probeaufnahmen, jetzt gibt es schon die ersten Aufträge. Ich freue mich riesig!", schwärmt Max im Interview mit Bild. Seine Freundin Claudia ist stolz wie Bolle. Eifersüchtig ist sie keineswegs. "Auf keinen Fall, ich will ihn ja nicht haben, bis ich sterbe, ich gönne ihm auch viele andere", scherzt die Reality-Ikone in altbekannter Manier.

Aber nicht nur das Modeln hat Max für sich entdeckt – er wurde zusätzlich an einer Schauspielschule angenommen. "Das liegt natürlich an meinem blendenden Aussehen. Claudia freut sich auch total, sie hat mich immer sehr unterstützt", witzelt der Hottie diesbezüglich.

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr, Paar

Anzeige

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr, Claudia Oberts neuer Freund

Anzeige

Instagram / Cjs7605t-My Max Suhr, Nachwuchsmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de