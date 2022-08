Total verliebt! Erste Couple-Pics von Claudia Obert und Max

Er hat Claudia Oberts (60) Feuer entfacht! Vor wenigen Tagen präsentierte die Reality-TV-Teilnehmerin auf einem Event in Hamburg ihren neuen Toyboy: Der 24-jährige Max sprach sie in einer Bar an, innerhalb weniger Minuten küssten sie sich – und waren jetzt bereit, den Schritt an die Öffentlichkeit zu gehen. Bei der Veranstaltung konnten sie die Finger gar nicht voneinander lassen: Auf den Bildern liegen sich Claudia und Max glücklich in den Armen.

Beide in bunt gemusterten Klamotten, beide mit brauner Haartolle – diese zwei gehören auch optisch zusammen. Bei den innigen Küssen, die die beiden pausenlos vor der Kamera austauschen, besteht an ihrer großen Passion füreinander kein Zweifel mehr. Sogar beim Einsteigen in das Taxi können die beiden nicht voneinander lassen. Fast ununterbrochen flirtet das ungleiche Paar miteinander – und scheint sich dabei auch nicht daran zu stören, dass Freunde der Trash-Queen direkt daneben stehen.

Klar, dass bei so viel Verlangen auch die gegenseitigen Kosenamen besonders leidenschaftlich ausfallen: "Er nennt mich Spicy Signorina, ich ihn Monaco-Boy", erklärte Claudia gegenüber Bild glücklich. Die 36 Jahre Altersunterschied stellen für sie keine Hürde dar: "Wenn's knallt, dann knallt's nun mal!"

Lenthe, Andre /ActionPress Claudia Obert und ihr Max im Juli 2022 in Hamburg

Lenthe, Andre /ActionPress Claudia Obert und Max mit Freunden in Hamburg, Juli 2022

Lenthe, Andre /ActionPress Claudia Obert und Max, Juli 2022 in Hamburg

