"Schockverliebt": Claudia Oberts Neuer wohnt fast bei ihr!

So ernst ist es zwischen Claudia Obert (60) und ihrem Lover Max wirklich! Erst vor wenigen Tagen machte die Lebedame ihre neue Beziehung zu ihrem 24-jährigen Freund öffentlich – knutschend und turtelnd besuchten Claudia und ihr Neuer ein Event in Hamburg! Mit ihrem Max scheint die Brünette aktuell also sehr glücklich zu sein – trotz der 36 Jahre Altersunterschied. Jetzt möchte das Paar anscheinend den nächsten Schritt in seiner Beziehung wagen: Packt Max etwa schon die Umzugskartons?

Wie Claudia und Max gegenüber RTL berichteten, schweben die beiden gemeinsam auf Wolke sieben: "So eine bildschöne Frau – die musste ich ansprechen!", schwärmte der Webdesigner von seiner Liebsten – er sei "schockverliebt" gewesen. So scheinen Claudia und ihr Max nach sechs Wochen Beziehung bald den nächsten Schritt wagen zu wollen: "Wir ziehen schon zusammen! Er übernachtet ständig bei mir", verriet die 60-Jährige im Interview. Dabei stellte das Paar auch klar: Max geht es nicht ums Geld! "Der ist wesentlich wohlhabender als ich!", witzelte die TV-Bekanntheit.

Hochzeit oder sogar Kinderplanung scheint bei den beiden derzeit aber kein Thema zu sein, wie Claudia offenbarte: "Man redet immer von Emanzipation und dann kriegt man von diesen Hühnern immer wieder ein Messer in den Rücken, die sagen, ich könnte doch die Großmutter sein", wetterte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Januar 2022

Lenthe, Andre /ActionPress Claudia Obert und ihr Max im Juli 2022 in Hamburg

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

