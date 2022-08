Tragisch: Heute vor einem Jahr starb Emilio Ballack (†18)

Emilio Ballacks Tod erschütterte 2021 ganz Deutschland: Fußball-Legende Michael Ballack (45) und seine Ex-Frau Simone Mecky-Ballack (46) haben ihren Sohn im Alter von nur 18 Jahren verloren. Der Junge hatte im Portugal-Urlaub vergangenes Jahr einen schweren Quad-Unfall, den er nicht überlebt hat. Die Anteilnahme seitens der Fans und Freunde der Ballacks war riesig. Heute jährt sich das tragische Ereignis zum ersten Mal.

Hinter Emilios Eltern liegen die wohl härtesten Monate ihres Lebens. Wie geht es ihnen heute? Seine Mama Simone hat es geschafft, sich zumindest so weit durch ihren Trauerprozess durchzukämpfen, dass sie heute wieder lachen kann. Wie sie das gemeistert hat? Gegenüber RTL News betonte sie im Juni, dass sie, so gut es geht, nach vorne schaut und nicht mehr in der Vergangenheit hängt. "Für mich war es von Anfang an klar, dass es einfach ein fürchterliches Unglück war. Ich frage mich: 'Warum ist ihm das passiert?' und nicht: 'Warum ist mir das passiert?' Die Erinnerungen bleiben immer", gab sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Auch Michael sei Simone im vergangenen Jahr eine große emotionale Stütze gewesen. Emilios Vater äußerte sich heute anlässlich des Todestages zu seinem Verlust. Auf Instagram veröffentlichte Michael ein hübsches Strahlefoto seines Sohnes und schrieb dazu: "Mein geliebter Engel, ich erinnere mich an dein Lachen und deine Fröhlichkeit. Voller Liebe und Emotionen bete ich heute für deine Seele. Ich halte dich ganz nah an meinem Herzen."

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio

Instagram / emilioballack Emilio und Michael Ballack im November 2019

Instagram / michaelballackofficial Emilio Ballack

