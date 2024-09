Simone Ballack gedenkt Sohn Emilio (†) an seinem Geburtstag

Vor drei Jahren verstarb Emilio Ballack (✝18) durch einen tragischen Unfall. Heute wäre der Sohn von Michael Ballack (47) 22 Jahre alt geworden. Auf Instagram gedenkt Simone Ballack (48) ihrem verstorbenen Sohn auf emotionale Weise. "Happy Birthday im Himmel, mein Engel", schreibt sie in ihrer Story und teilt ein Foto ihres Sohns. Zudem postet Simone einen Beitrag, den sie mit den rührenden Worten kommentiert: "Wir sind jetzt schon drei lange und doch so kurze Jahre voneinander getrennt. Habe dir viel zu erzählen... Wenn ich dich im Himmel wiedersehe."

In der Kommentarspalte des Social-Media-Posts melden sich nicht nur zahlreiche Fans, auch Promis wenden sich zu Emilios Geburtstag an seine Mutter. "Du bist stark, er wird immer in deinem Herzen sein", äußert sich Claudia Effenberg (58). Und Claudia Obert (62) schreibt: "Der großen Liebe folgt die größte Trauer – ich habe schon so oft an dich gedacht." Auch Marlene Lufen (53) drückt ihr Mitgefühl aus. "Ich denke oft an dich und deine Familie. So viel Liebe und Kraft", lautet ihre Nachricht.

Im August 2021 kam Emilio im Alter von 18 Jahren bei einem schrecklichen Unfall mit einem Quad ums Leben. Obwohl mehrere Feuerwehrleute versuchten, den Jugendlichen zu retten, erlag er in der Nähe des Familienferienhauses in Portugal seinen Verletzungen. Einen Monat später meldeten sich die Eltern des Teenagers anlässlich seines Geburtstags erstmals im Netz. Michael schrieb: "17:36 Uhr vor 19 Jahren. Deine Abwesenheit lässt mich dich nur noch mehr lieben." Seine Mutter Simone trauerte mit den Worten: "Ich kämpfe mich jeden Tag durchs Leben – für dich und deine Brüder."

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack und ihr Sohn Emilio

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Ballack, früherer Fußballstar

Anzeige Anzeige