Simone Ballack widmet Sohn Emilio (†) ihre Weihnachtsfeier!

In der Weihnachtszeit ist es besonders schwer für Simone Ballack (47). Im August 2021 verlor die Unternehmerin zusammen mit ihrem Ex-Mann Michael Ballack (47) ihren Sohn Emilio (✝18) auf tragische Weise. In Portugal kam er bei einem Quad-Unfall ums Leben. Der Tod ihres geliebten Kindes belastet sie noch heute enorm. Deswegen hält Simone ihren Emilio auf jede erdenkliche Weise in Erinnerung. Auch in der Adventszeit erweist sie ihm Tribut!

Am Freitag fand Simones alljährliche Weihnachtsparty für ihre Familie und Freunde statt. Die Party war zu seinen Lebzeiten immer das Highlight der Vorweihnachtszeit für Emilio. Simone verkleidete sich diesmal als Elf – für ihren Sohn. "Die Party ist mittlerweile meinem verstorbenen Sohn Emilio gewidmet, und Emilios Lieblingsfarbe war grün. Deswegen war das, für mich heute ganz wichtig“, erklärte die 47-Jährige gegenüber RTL.

Emilio fehle Simone in allen Lebenssituationen extrem – in ihrem Herzen habe sie ihn jedoch stets bei sich. "Jeder Tag ist schwer. Weihnachten ist besonders schwer. Besondere Tage sind immer besonders schwer", erzählte die TV-Bekanntheit. Doch sie wolle ihren Verlust nicht verheimlichen. "Wir reden oft und viel über Emilio – und das soll auch so sein", gab sie weiter preis.

Getty Images Simone Mecky-Ballack im Februar 2020

Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihren Söhnen Louis (l.) und Emilio (r.)

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, Juni 2021

