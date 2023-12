Simone Ballacks Partner ist nach Emilios Tod große Stütze!

Sie hat eine schwere Zeit hinter sich. Im August 2021 war Simone Ballacks (47) Sohn Emilio (✝18) bei einem tragischen Unfall mit einem Quad in Portugal ums Leben gekommen. Eineinhalb Jahre nach diesem schweren Verlust trennte sich die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin von ihrem Mann Andreas Mecky. Seit einigen Monaten ist sie nun mit Heiko Grote zusammen. Nach den schlimmen vergangenen Jahren ist Simone mit ihm wieder glücklicher!

"Er war das Gute an dem Jahr, die letzten beiden Jahre waren ja nicht so besonders", betont die 47-Jährige im Interview mit Bild. Die erste Hälfte dieses Jahres sei durch die Trennung von Andreas "schlecht" gewesen – die zweite Hälfte war "sehr gut", da Heiko in ihr Leben trat: "Im Moment bin ich glücklich." Vor allem bei der Trauer um Emilio sei er eine große Hilfe. "Er unterstützt mich und zieht mich nicht runter [...] Man braucht dann auch einen Menschen an seiner Seite, der sagt: 'Weiter geht's.' Um nicht im Leid zu versinken und nach vorn zu schauen", macht Simone deutlich.

Emilios Tod ist nach wie vor belastend für die TV-Bekanntheit. Regelmäßig widmet sie ihm deshalb rührende Worte im Netz oder teilt Fotos und geht generell offen damit um, dass ihr Sohn nicht mehr lebt. "Manche können das nicht nachvollziehen. Ich rede gerne über ihn, das Totschweigen finde ich viel belastender", erklärt Simone.

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, April 2021

Instagram / simoneballack Simone Ballack und Heiko Grote im Juli 2023

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio

