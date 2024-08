Drei Jahre nach Unfall: Simone Ballack denkt an Emilio (†18)

Simone Ballack (48) trauert um ihren Sohn Emilio (✝18). 2021 hatte der Sprössling von Michael Ballack (47) bei einem Unfall im Urlaub ganz plötzlich sein Leben verloren. Dieser schreckliche Vorfall jährt sich heute erneut. Als Andenken an ihren geliebten Sohn postet die TV-Bekanntheit nun eine Reihe von Bildern aus seiner Kindheit auf Instagram. "Wenn man nur noch die Erinnerungen und Bilder von seinem Kind hat", schreibt Simone zu den Fotos und fügt hinzu: "Drei Jahre ohne dich. Ich vermisse dich mehr, als Worte ausdrücken können."

Simones prominente Freunde drücken ihre Unterstützung unter dem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien aus. "Ich denke ganz oft an dich und deine liebe Familie", kommentiert Marlene Lufen (53). Carmen Geiss (59) ist ebenfalls stets für ihre Freundin da: "Das glaube ich dir, liebe Simone, aber er wird immer in deinem Herzen und deinen Gedanken sein. Du bist so stark, bleibe es auch für deine anderen Kinder." Und auch Claudia Effenberg (58) nimmt Anteil: "Ich fühle so mit dir."

2021 war Emilio im Urlaub in Portugal tödlich verunglückt. Auf dem Grundstück des Ferienhauses seiner Familie war es nachts zu einem Unfall mit einem Quad gekommen – das Gefährt hatte den damals 18-Jährigen unter sich begraben. Der Notarzt war zwar noch alarmiert worden, konnte jedoch vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Instagram / simoneballack Emilio Ballack, Sohn von Michael und Simone Ballack

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, Juni 2021

