Zum 38. Geburtstag: Darauf kann sich Helene Fischer freuen!

Happy Birthday, Helene Fischer (38)! Seit Jahren ist die Sängerin auf den Schlagerbühnen zu Hause. In den vergangenen Monaten wurde es jedoch sehr ruhig um die Blondine – Helene wurde im vergangenen Winter zum ersten Mal Mutter. Doch pünktlich zu ihrem heutigen Geburtstag feierte die Partnerin von Thomas Seitel erst vor wenigen Wochen ihr großes Comeback – TV-Auftritte sollen nicht das Einzige sein, auf was sich Helene in ihrem neuen Lebensabschnitt freuen darf!

Nach Helenes Auftritt in der "Schlagercomeback.2022"-Show von Florian Silbereisen (41) soll der nächste Auftritt in wenigen Wochen in München folgen! Und damit nicht genug: 2023 wird die "Atemlos"-Interpretin auf große Schlagertour gehen – mit mehr als 70 Konzerten! „Tourneen waren schon immer Meilensteine in meiner Karriere [...]. Gemeinsam mit dem Cirque du Soleil wollen wir echtes Neuland betreten und den Fans ein Erlebnis bieten, das es so vorher noch nicht gab", schrieb sie voller Vorfreude auf ihrer Website. Aber nicht nur wegen ihres Bühnen-Comebacks ist der 38. Geburtstag ein ganz besonderer für Helene: Es ist auch ihr erster Ehrentag als Mutter!

Erst vor wenigen Tagen meldete sich Helene via Instagram bei ihren Fans: "Die Show im August rückt immer näher und meine Ungeduld, euch alle wieder zu sehen, wächst und wächst. Das wird gigantisch!", schrieb die Sängerin freudig über ihre Auftrittsvorbereitungen.

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel bei der Bambi-Verleihung in Berlin, November 2017

Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl 2016

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

