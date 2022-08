"Unglaublich stolz": Sarafina Wollny zeigt ihre Zwillinge!

Sarafina Wollny (27) ist von ihren Jungs hin und weg! Die TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Peter (29) sind seit zwölf Jahren glücklich liiert. Ihre Söhne Emory (1) und Casey (1) haben das Familienglück perfekt gemacht– im Mai vergangenen Jahres kamen die Zwillinge zur Welt. Seitdem kommt die zweifache Mutter aus dem Schwärmen nicht mehr raus und hält ihre Fans im Netz stets auf dem Laufenden. Jetzt entzückte Sarafina ihre Community mit einem neuen Bild.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte der TV-Star jetzt einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Nachwuchs. "Hand in Hand, ein Leben lang. Wir sind so unglaublich stolz auf euch", schrieb Sarafina unter dem Beitrag. Die Aufnahme zeigte die 27-Jährige und ihre Zwillinge, die es sich auf Mamas Schoß bequem machten – für das süße Foto steckte die Influencerin ihre Babys in identische Outfits.

Ihre Fans waren total begeistert und kommentierten, was das Zeug hält. "Ihr seid so eine kleine Liebe, volle Familie", schrieb eine Userin. Auch ein anderer Follower fand schöne Worte: "Wahnsinn, wie die Zeit rennt und wie groß die beiden schon sind! Man merkt dir richtig an, wie zufrieden und erfüllt du jetzt bist...so schön."

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Sohn Emory

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, TV-Stars

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Emory Wollny im Februar 2022

