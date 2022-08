Ex-Kandidat: Das passiert hinter den Bachelorette-Kulissen!

Was passiert bei Die Bachelorette hinter den Kulissen? Im Juli fand die aktuelle Staffel der Datingshow ihr Ende. Sharon Battiste (30) vergab ihre letzte Rose an Jan Hoffmann ist auch heute noch total verliebt in den Floristen. Ein Millionenpublikum fieberte über mehrere Wochen mit der Schauspielerin mit – doch die Zuschauer sahen nicht alles! Ex-Kandidat Stas Kozlovich packt jetzt aus, wie die Dreharbeiten für die Sendung wirklich ablaufen!

Gegenüber Bild teilte der Hobby-Zauberer nun einen Blick hinter die Kameras. So schilderte er, dass morgens eine Durchsage im Haus dafür gesorgt habe, dass kein Kandidat zu lange schlafe. Für die Sauberkeit in der Villa der Männer seien diese zudem selbst zuständig gewesen: "Wir haben in der Villa alles selber sauber gemacht, eine Reinigungskraft gibt es nicht. Die ganzen Wochen mussten wir selbst darauf achten, dass es sauber bleibt!" Stas verriet weiter, die Boys hätten gelegentlich Alkohol zur Verfügung gestellt bekommen, jedoch nicht dauerhaft.



Doch nicht nur über die Regeln hintern den Kulissen packte Stas aus – auch über seine ehemaligen Mitbewohner! "Es gab einen Kandidaten, den einfach niemand wirklich mochte. Der hat sich am Anfang komplett anders dargestellt", erinnerte er sich. Das sei so weit gegangen, dass mit diesem Teilnehmer niemand ein Zimmer teilen wollte. Auch andere Jungs hätten sich vor Sharon extrem verstellt: "Sie haben plötzlich ganz anders geredet und sich ganz anders benommen, haben eine Show abgezogen!"

RTL/ René Lohse Bachelorette-Teilnehmer Stas Kozlovich

Die Bachelorette, RTL Stas Kozlovich und Sharon Battiste in der ersten Bachelorette-Folge

RTL+ Bachelorette Sharon in der Nacht der Rosen

