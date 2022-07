Fans einig: Sharon war die beste Bachelorette aller Zeiten

Sharon Battiste (30) hat sich offenbar zum echten Zuschauerliebling entwickelt! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin hat in diesem Jahr als Bachelorette die Rosen verteilt – und in Jan Hoffmann ihre große Liebe gefunden! Schon vorab zeigten sich viele Realitystars von der Halb-Jamaikanerin begeistert. Im Verlauf der Staffel konnte sie aber nicht nur sie, sondern auch die Zuschauer von sich überzeugen. Viele Fans sind sich sogar sicher, dass Sharon die beste Bachelorette aller Zeiten war!

Im Netz häufen sich die positiven Reaktionen auf den Datingshow-Auftritt der 30-Jährigen. "Für mich war das die beste Staffel der Bachelorette bisher, was vor allem an der großartigen Sharon gelegen hat – was für eine tolle Frau", schrieb zum Beispiel ein User auf Twitter. Ein anderer fand: "Die beste Bachelorette ever, ever, ever, weil sowohl sie als auch die Kandidaten authentisch, sympathisch, menschlich, sozialisiert, emphatisch, ausgeglichen und artikuliert sind... einfach vorbildlich." Auch auf Instagram hagelt es Komplimente. "Ich muss wirklich sagen, die Staffel hat mir am besten gefallen", kommentierte eine Zuschauerin. "Endlich mal eine, die die Messlatte für eine Bachelorette schön hochgelegt hat. Das war top", schwärmte eine weitere.

Ganz anders sah das im vergangenen Jahr aus. Die Folgen, in denen Maxime Herbord (27) nach ihrem Mr. Right suchte, hatten einen großen Teil des TV-Publikums sogar gelangweilt. In einer Promiflash-Umfrage gaben 85,6 Prozent der Teilnehmer an, sich mehr Spannung gewünscht zu haben. Nur 14,4 Prozent fühlten sich von der Grafikdesignerin unterhalten.

Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Wiedersehen 2022

Sharon Battiste, Bachelorette 2022

Die Bachelorette Maxime Herbord

