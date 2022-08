Nach Bachelorette-Finale: Jan und Sharon genießen Urlaub

Sharon Battiste (30) und Jan Hoffmann verreisen zum ersten Mal zusammen! Im Bachelorette-Finale konnte der Florist sich gegen Lukas Baltruschat durchsetzen: Er gewann nicht nur die letzte Rose, sondern auch das Herz der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. Monate nach der Show sind die beiden immer noch überglücklich zusammen. Jetzt wagten die beiden den nächsten Pärchenschritt: Jan und Sharon sind in den Urlaub geflogen!

Für die beiden ging es gemeinsam nach Spanien in eine Hütte direkt am Strand. Dort haben sie, wenn man nach ihren Instagram-Storys geht, eine unglaublich schöne Zeit am kristallklaren Meer! Das Paar zeigte sich verliebt bei einem Bootsausflug: Gemeinsam sprangen sie von Bord ins Wasser und hatten sichtlich Spaß dabei. Auch Turteleien kommen natürlich nicht zu kurz: Jan und Sharon schäkerten miteinander, nahmen sich gegenseitig aufs Korn und zeigten sich verliebt im Sonnenaufgang.

Mit einem Bootsausflug begann auch quasi die Liebesgeschichte der beiden: Jan hatte gegenüber Promiflash erzählt, dass er bei ihrem Date in der Show auf dem Katamaran sein Interesse an Sharon das erste Mal bemerkt hatte. "Der Kuss dort und die intensiven und wichtigen Gespräche über die Zukunft haben mir klargemacht, dass sie eine Frau für die Zukunft wäre", hatte er erklärt.

Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste und Jan Hoffmann im August 2022 in Spanien

Instagram / janhoffmann__ Sharon Battiste und Jan Hoffmann im August 2022 in Spanien

RTL Jan Hoffmann und Sharon Battiste beim Bachelorette-Finale 2022

