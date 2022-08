So lange macht Jenny Frankhauser nach der Geburt Netz-Pause

Jenny Frankhauser (29) verrät ihre Pläne. Die Schwester von Daniela Katzenberger (35) und ihr Freund Steffen König erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohen Neuigkeiten verkündete das Paar bereits im vergangenen April, seitdem hält die Beauty ihre Fans stetig über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Mittlerweile befindet sich die Influencerin schon im dritten Trimester, weshalb es nicht mehr lange dauern wird, bis ihr Sohn auf die Welt kommt. Doch danach müssen sich die Fans etwas gedulden: Jenny will eine Netz-Pause einlegen, wenn sie entbunden hat!

Die werdende Mutter kann es kaum noch erwarten, bis ihr Kind das Licht der Welt erblickt. Wenn der Tag gekommen ist, will sich die 29-Jährige aber erst einmal ganz auf ihr kleines Wunder konzentrieren. "Geplant ist, dass ich mir ein paar Tage vor der Geburt handyfreie Zeit gönne und zwei Wochen danach", erzählte die gebürtige Pfälzerin und betonte, dass sie nach der Entbindung erst einmal Ruhe brauche. Ob es allerdings wirklich bei den 14 Tagen bleibe, wisse sie noch nicht sicher: "Ich hoffe, das klappt so. Viele von euch haben mir geschrieben, dass das zu wenig Zeit ist, ich werde das nicht schaffen. Aber dann ist es halt so [...], dann brauche ich halt mehr Zeit, mehr Ruhe."

Jenny will aber bereits zwei Tage vor der Entbindung ihr Handy zur Seite legen, da sie jetzt schon ziemlich aufgeregt sei und sie sich nicht stressen möchte. "Ich habe keine Angst, aber ich habe so Respekt vor dem Tag und bin so nervös, ihn kennenzulernen", plauderte die Tochter von Iris Klein (55) über ihren ungeborenen Nachwuchs aus.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im Juni 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im August 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Steffen König, April 2022

