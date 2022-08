Trennungsgrund: War Pete etwa zu jung für Kim Kardashian?

Sind Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41) deshalb nicht mehr zusammen? Der Comedian und der Reality-Star führten rund neun Monate eine Beziehung. Die Unternehmerin teilte regelmäßig romantische Schnappschüsse mit ihren Fans, auch auf dem Red Carpet wirkten die zwei stets verliebt ineinander. Doch wie jetzt bekannt wurde, ist zwischen den beiden alles aus und vorbei. Grund soll unter anderem der große Altersunterschied zwischen Kim und Pete gewesen sein.

Page Six berichtet, dass sich die einstigen Turteltauben bereits Anfang der Woche getrennt haben. Der Insider verriet, dass Kim von der Beziehung völlig erschöpft gewesen sein soll: "Pete ist 28 und Kim ist 41 – sie sind im Moment an verschiedenen Punkten im Leben." Der TV-Star habe stets gewollt, dass Kim für ihn durchs ganze Land jette. Doch für die vierfache Mutter stünden ihre Kinder immer an erster Stelle und die Beauty "braucht Harmonie zu Hause und in ihrem Leben."

Bis jetzt hat sich das ehemalige Paar nicht dazu geäußert. Pete genießt derweil die Zeit mit seiner Familie – seine jüngere Schwester feierte ihren Abschluss. Und auch Kim scheint sich abzulenken: Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie gemeinsame Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs, die sie dabei zeigen, wie sie Werbung für die Modelinie ihres Ex-Mannes Kanye West (45) macht.

Splash News / ActionPress Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren vier Kids Saint, Psalm, Chicago und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter Chicago West

